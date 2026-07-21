(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - L'Osservatorio dell'Autorità di bacino del Po conferma lo stato di severità idrica "media in assenza di precipitazioni" nonostante i recenti temporali. Restano in difficoltà agricoltura e grandi laghi, ma cresce l'allarme per l'acqua potabile: sono numerosi i Comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. L'Osservatorio definisce critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo, mentre nel Delta del Po prosegue l'emergenza per l'intrusione del cuneo salino. In Lombardia si contano 50 Comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. Nelle Marche sono 32. (ANSA).