(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Con 2 gradi centigradi di riscaldamento in più a livello globale rispetto alla fine dell'Ottocento, la siccità all'Italia costerebbe circa 74 miliardi di euro (pari a 3,99 punti percentuali di Pil) e intorno a 960.000 posti di lavoro. Il danno quasi si triplicherebbe rispetto al periodo 2015-2018 quando la perdita fu quantificata in 1,45 punti percentuali di crescita del Pil per abitante pari a 24,3 miliardi di euro e 330.000 posti di lavoro in meno. E' la stima di una nuova ricerca guidata dal Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) insieme al Politecnico di Milano che per la prima volta analizza i costi economici di una siccità prolungata. Il paper 'Multi-Year Droughts and Their Compounding Economic Impacts in Europe" spiega che la siccità non è solo uno shock temporaneo, ma provoca effetti cumulativi che si protraggono per diversi anni, influenzando quindi negativamente il Pil pro capite, gli investimenti, l'occupazione e la demografia. Dunque i costi cresceranno rapidamente con il riscaldamento del pianeta e agricoltura, manifatturiero ed edilizia sono tra i settori che pagheranno il prezzo più alto. Con +2 gradi, in Italia il calo della crescita sarebbe di -5,69 p.p. pari a -15,3 miliardi di euro e gli investimenti -15,59 p.p. a -47,2 miliardi. La siccità del 2015-2018 è costata all'Europa intorno ai 439 miliardi di euro. Si è trattato di un evento pluriennale - tra i più severi degli ultimi secoli - che ha ridotto la crescita del Pil per abitante di 2,72 punti percentuali in Ue-27 e Regno Unito, ha prodotto un calo degli investimenti di oltre il 12% ed è associato a circa 5,8 milioni di posti di lavoro in meno. In uno scenario con 2 gradi centigradi in più il costo salirebbe a 760 miliardi di euro e circa 10,8 milioni di posti di lavoro. (ANSA).