(ANSA) - MILANO, 21 SET - Un turista inglese di 38 anni è disperso nelle acque del lago di Como a San Siro dove si è inabissato mentre stava nuotando insieme al figlio quindicenne di una famiglia amici con cui era uscito in barca. Sia lui che il quindicenne hanno avuto difficoltà. Il padre del ragazzo si è tuffato dal motoscafo per soccorrerli, ma è riuscito ad aiutare solo il figlio. L'uomo e il ragazzo sono stati soccorsi da una barca che stava passando. La madre e l'altro figlio piccolo, di dieci anni, rimasti sul motoscafo alla deriva, sono stati portati sul pontile da unità del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza. Le ricerche del 38enne, coordinate dalla Sala Operativa della Guardia Costiera, sono in corso. Sul posto sono intervenuti anche un elicottero dei vigili del fuoco con sommozzatori da Milano e due unità navali dei vigili del fuoco di Dongo e di Como. Le profondità in quella parte di lago, vanno dai 150 agli oltre 200 metri. (ANSA).