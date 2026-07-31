(ANSA) - ROVIGO, 31 LUG - È stato recuperato oggi intorno alle 12 il corpo del 36enne che ieri pomeriggio è scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, nel Rodigino, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e un'amichetta. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bambine verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco e il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti. Sul posto erano presenti anche i carabinieri. Al dispositivo di ricerca, inoltre, hanno preso parte i pompieri del distaccamento di Castelmassa, l'imbarcazione Hydra del Comando di Padova, dotata di ecoscandaglio per la ricerca subacquea, e l'elicottero del Reparto Volo di Bologna. (ANSA).