(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni che ieri intorno alle 12:30 si è inabissato nelle acque del lago di Como davanti a Menaggio dove si era tuffato dalla barca che aveva noleggiato per aiutare il figlio di 16 anni che era in difficoltà. Il figlio si è salvato, ma il padre è scomparso. Subito sono partite le ricerche nell'area da parte di guardia costiera e vigili del fuoco. Sul posto sono impegnati i sommozzatori dei vigili, supportati da mezzi nautici e personale specializzato. (ANSA).