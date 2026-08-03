(ANSA) - VICENZA, 03 AGO - Tragedia nel pomeriggio in una piscina privata a Montecchio Precalcino, nel Vicentino, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un malore. Al momento del dramma il giovane, residente nel Trentino, si trovava in compagnia di un amico ed è stato proprio lui a lanciare l'allarme quando non l'ha visto più riemergere. Immediati i soccorsi da parte dei bagnini della struttura e dei responsabili della piscina, che hanno cercato di rianimare il 20enne a bordo vasca, così come hanno fatto poi anche gli operatori del Suem 118, arrivati anche con un elicottero. Sul posto anche il pm di turno e i carabinieri. (ANSA).