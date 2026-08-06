(ANSA) - TRENTO, 06 AGO - Un 17enne di origine marocchina residente a Trento è morto in ospedale a Mestre dopo quattro giorni di ricovero. Il giovane, che era a Jesolo, al mare, con un gruppo di amici, la notte tra sabato e domenica era nei pressi di piazza Marconi quando ha deciso di tuffarsi dal pontile all'altezza della torretta 17, nonostante i divieti e la bassa marea. Il 17enne ha sbattuto violentemente la testa sul fondale: un colpo che ha provocato un gravissimo trauma cervicale e un arresto cardiaco. Sul posto, allertati dagli amici presenti che hanno recuperato il 17enne privo di sensi dal mare, è intervenuto il Suem 118, oltre alle Croce Rossa. Il personale sanitario è riuscito a rianimare il giovane e stabilizzarlo, poi lo hanno trasferito prima all'ospedale di San Donà di Piave e, dopo, nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. La notte scorsa il tragico epilogo. (ANSA).