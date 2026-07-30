(ANSA) - ROVIGO, 30 LUG - Un uomo di 34 anni, di nazionalità moldava, è scomparso nelle acque del fiume Po dopo essersi tuffato per mettere in salvo una sua figlia. L'incidente è avvenuto a Calto (Rovigo) intorno alle ore 17.30. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta dai genitori e dai loro figli era in una spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola è entrata in acqua ma ha avuto prblemi e risalire. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo ma è subito scomparso tra le acque senza più riemergere. Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelmassa (Rovigo), supportati dall'elicottero del Reparto Volo di Bologna, con due sommozzatori per una prima fase delle ricerche. Successivamente sono giunti anche i sommozzatori del nucleo dei Vigili del Fuoco di Venezia, personale del Suem 118 e le Forze dell'Ordine. (ANSA).