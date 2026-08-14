(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Sono in corso le ricerche di un turista 21enne che si è tuffato da una barca sul lago di Como, al largo di Lenno, e non è riemerso. L'uomo, in compagnia della fidanzata, aveva portato la barca al centro delle due sponde e si è tuffato ma non è riemerso. E' stata la ragazza a dare l'allarme. Subito sono partite le ricerche coordinate dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano, che ha fatto intervenire una motovedetta che ha recuperato la giovane sotto choc e l'ha portata in porto dove è stata assistita dai sanitari del 118. Sul posto in arrivo l'elicottero con i sommozzatori dei vigili del fuoco mentre l'elicottero della guardia di finanzia si occuperà delle ricerche dall'alto. Al lavoro anche imbarcazioni dei vigili del fuoco per le ricerche di superficie. (ANSA).