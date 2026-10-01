(ANSA) - VILLA DI TIRANO, 01 OTT - A Villa di Tirano, in Valtellina, un 18enne di Tirano è stato travolto dal treno dopo lo scontro con un'auto: si indaga per omicidio stradale. La vittima è Alessandro Plozza che era in sella al suo scooter e percorreva la statale 38 dello Stelvio. Dopo l'impatto con una vettura, è stato sbalzato sui binari proprio mentre transitava un convoglio regionale. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri. Il ragazzo stava viaggiando in scooter in direzione di Tirano quando, all'altezza del supermercato MD e poco distante dall'innesto con via Beltramelli, si è verificato lo scontro con una macchina condotta da un uomo di nazionalità svizzera. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, l'automobile sarebbe stata impegnata in un sorpasso. E, sempre secondo le testimonianze, non sarebbe stato il primo effettuato dall'auto. Dopo il primo impatto, Alessandro Plozza è stato sbalzato dallo scooter e la sua corsa è terminata sulla vicina linea ferroviaria, proprio nel momento in cui stava transitando un treno regionale. Un secondo impatto, violentissimo, che ha provocato al giovane traumi gravissimi, tra cui anche l'amputazione di un braccio. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'elisoccorso di Areu. Per il diciottenne, però, non c'è stato nulla da fare. La Procura di Sondrio ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Se dagli accertamenti dovessero emergere elementi rilevanti, come la guida in stato di ebbrezza, la posizione dell'automobilista potrebbe aggravarsi e potrebbero essere valutati anche provvedimenti cautelari. Intanto la salma del giovane è stata posta sotto sequestro. Il pubblico ministero di turno, Stefano Latorre, non ha ancora deciso se disporre l'autopsia. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, rimasta a lungo bloccata. (ANSA).