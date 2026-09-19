(ANSA) - VERONA, 19 SET - Un imprenditore vinicolo di 74 anni, Gino Magnabosco, è morto dopo essersi rovesciato con il trattore mentre lavorava in campagna a Campiano, nel territorio di Cazzano di Tramigna (Verona). La notizia è stata confermata dal consigliere regionale veneto, Matteo Pressi, già sindaco di Soave (Verona) che sui social ha espresso cordoglio per la scomparsa di Magnabosco, titolare della Cantina Monte Tondo. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118. Il tragico incidente è all'esame dei Carabinieri e degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. (ANSA).