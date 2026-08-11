(ANSA) - NUORO, 11 AGO - Un uomo di 88 anni è morto questa mattina nelle campagne di Dorgali (Nuoro), dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Secondo i primi riscontri, il mezzo si è ribaltato mentre affrontava un breve tratto di salita, nel terreno di proprietà della vittima. L'uomo è rimasto schiacciato e all'arrivo dei soccorritori del 118 era ancora vivo e cosciente. Sul posto è arrivato anche l'elicottero dell'Areus per trasportare l'anziano agricoltore all'ospedale, ma è morto per un arresto cardiaco prima del trasferimento. Sul luogo dell' incidente sono arrivati anche i carabinieri, per i rilievi e la verifica della dinamica di quanto accaduto. (ANSA).