(ANSA) - BERGAMO, 20 LUG - Un uomo di 57 anni, Francesco Losa, pilota di elicotteri, è stato trovato senza vita nei pressi di un suo quad agricolo, che probabilmente si è ribaltato mentre lui lo stava guidando in alcuni terreni scoscesi sul Monte Canto, a Pontida. I soccorsi, allertati da un conoscente del cinquantasettenne che non riusciva a contattarlo da ieri ed era andato a cercarlo, sono stati tempestivi - in zona, impervia, è arrivato l'elisoccorso - ma purtroppo vani. Non si sa di preciso a quando risalga l'incidente: i carabinieri di Zogno hanno avviato i relativi accertamenti. Sul posto anche il Soccorso alpino. (ANSA).