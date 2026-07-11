(ANSA) - VICENZA, 11 LUG - I carabinieri di Vicenza hanno arrestato un uomo in flagranza per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, recuperando gioielli e monili del valore di circa 50mila euro sottratti con la tecnica del falso carabiniere a una coppia di anziani. L'operazione è scattata grazie all'intervento del comandante della stazione di Vicenza che, libero dal servizio, ha ricevuto una segnalazione e ha tentato di identificare il sospettato. L'uomo lo ha spintonato dandosi alla fuga, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento dai militari della sezione operativa, anche grazie alle indicazioni di due motociclisti che hanno segnalato la direzione di fuga. Parte della refurtiva è stata recuperata durante l'inseguimento, il resto era occultato negli indumenti. Secondo la ricostruzione, le vittime erano state contattate telefonicamente da sedicenti carabinieri, che le avevano convinte di essere coinvolte in un'indagine e indotte a consegnare i preziosi a un uomo presentatosi come incaricato della Procura. L'intera refurtiva sarà restituita ai legittimi proprietari. L'arrestato è stato portato alla casa circondariale di Vicenza. (ANSA).