(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Sono in netto miglioramento le condizioni del sedicenne ricoverato da dieci giorni nella Terapia Intensiva Pediatrica del Gemelli dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un campo scout sul monte Livata, nel territorio di Subiaco (Roma). Il ragazzo si è progressivamente risvegliato, ha iniziato a dialogare con i genitori e a muovere gli arti. Il quadro clinico mostra una significativa evoluzione positiva. Nelle prossime ore, se l'andamento favorevole sarà confermato, i medici potranno valutare lo scioglimento della prognosi e l'avvio di una seconda fase del ricovero, orientata alla neuroriabilitazione. Il Team della Terapia Intensiva e Trauma Center Pediatrico del Policlinico Gemelli, diretta dal professor Marco Piastra, esprime "grande soddisfazione per i risultati fin qui raggiunti, resi possibili dalla catena della sopravvivenza (grazie agli scout e ai soccorsi sul luogo dell'evento) e dalle cure intensive erogate". Il ragazzo era giunto al Gemelli venerdì 7 agosto in condizioni di estrema gravità a seguito della scarica elettrica provocata dal fulmine che lo aveva colpito e dal conseguente arresto cardiaco. (ANSA).