(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 18 NOV - Si è presentato ai carabinieri l'uomo che sarebbe stato alla guida dell'auto che ha travolto a Città di Castello, nella serata di martedì, una settantasettenne poi morta. Secondo quanto risulta all'ANSA la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti coordinati dalla Procura di Perugia. La donna si trovava sulle strisce pedonali e si stava recando in chiesa quando è stata travolta dall'auto che si era poi allontanata. Sull'incidente ha svolto accertamenti la polizia locale di Città di Castello. La donna era in compagnia del marito. L'investimento si è verificato in un tratto di strada rettilineo e illuminato. Nella zona ci sono diverse abitazioni. Con la donna travolta a Città di Castello salgono a 45 le vittime della strada in Umbria dall'inizio dell'anno. Per la Regione "un bilancio che non è possibile accettare". (ANSA).