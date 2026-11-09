Sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, già scontati con il rito abbreviato. È la condanna chiesta dal pm Francesco Cardona Albini per l'avvocato Matteo Minna, ex amministratore di sostegno accusato di peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e omissione di atti d'ufficio. Secondo l'accusa, avrebbe sottratto oltre 500mila euro all'attore genovese Paolo Calissano e ingenti somme ad altri tre amministrati. Il processo, in corso davanti al collegio presieduto dalla giudice Paola Faggioni, è stato rinviato al 30 novembre per le discussioni delle parti civili. Per Calissano, l'attore era stato trovato morto nella sua abitazione a Roma il 31 dicembre 2021 dopo aver ingerito un mix di farmaci, si è costituito il fratello, assistito dall'avvocata Santina Ierardi, mentre gli altri truffati sono assistiti da Ilaria Tulino e Michele Franzosi. Il 14 dicembre parleranno i difensori di Minna, Maurizio Mascia ed Enrico Scopesi. La sentenza è attesa per l'11 gennaio. Il procedimento si svolge a porte chiuse, ma l'imputato potrebbe chiedere nelle prossime settimane il passaggio all'udienza pubblica. Nel corso della requisitoria il pm, che ha parlato del medesimo 'modus operandi' di Minna, ha ricordato che alcuni episodi di peculato sono ormai prescritti, trattandosi di fatti che risalgono al 2013, ma ha chiesto la confisca di oltre un milione, di cui circa la metà riferibile alle somme sottratte a Calissano, anche in vista dei futuri procedimenti civili. (ANSA).