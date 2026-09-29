(V. 'Profitti di Shein in calo di due terzi...' delle 4.27) (ANSA) - PECHINO, 29 SET - Le azioni di Shein sono crollate dell'11,7% alla Borsa di Hong Kong dopo che il gruppo cinese della moda online ha comunicato un forte calo degli utili trimestrali. Lo riferisce l'Ap. L'utile netto rettificato di Shein è diminuito del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato ha pesato sul titolo, che ha registrato una delle peggiori performance tra i titoli quotati a Hong Kong nella seduta odierna. Il calo arriva dopo la quotazione avvenuta questo mese. Al debutto la società aveva raggiunto una valutazione di circa 26,3 miliardi di dollari, al di sotto dei quasi 100 delle precedenti raccolte di capitali. (ANSA).