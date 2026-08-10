(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Il tifone Dolphin ha causato forti piogge e la cancellazione di quasi mille voli nella Cina orientale, dove secondo le autorità oltre un milione di persone sono state evacuate nei giorni scorsi. A Shanghai sono stati cancellati 943 voli, come comunicato dalle autorità aeroportuali in una nota online mentre i trasporti pubblici cittadini sono stati sospesi. Secondo quanto riportato dal Guardian nella sola Shanghai 215.600 persone sono state evacuate da zone considerate a rischio, un numero nettamente superiore alla stima iniziale di 30.300. Una stazione meteorologica nel centro della città ha registrato quasi 313 mm di pioggia nelle 24 ore fino alle 7 del mattino di oggi, il valore più alto registrato in oltre 150 anni di rilevazioni. Un'altra stazione in città ha registrato quasi 400 mm. L'hashtag "Shanghai si trasforma in mare" ha iniziato a spopolare sulla piattaforma social cinese Weibo, mentre circolavano video che mostravano le strade allagate intorno al Palazzo Wukang, uno dei monumenti turistici più famosi della città. (ANSA).