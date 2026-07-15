(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Shakira continua a riscrivere le regole del pop globale. La superstar colombiana è attualmente la sesta artista più ascoltata al mondo sulle piattaforme streaming e la prima nella storia a raggiungere la vetta della classifica globale di Spotify con brani in inglese e spagnolo. A guidare questo nuovo capitolo è Dai Dai, il singolo realizzato insieme alla star nigeriana Burna Boy, oggi alla numero 1 nella classifica globale di Spotify. Il brano ha raggiunto la vetta in dodici Paesi, tra cui Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Norvegia, Paesi Bassi, Slovacchia, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Svezia e Belgio. Dai Dai è inoltre entrato nella Top 5 in Portogallo, Canada, Cina e Italia, oltre ad aver raggiunto le prime cinque posizioni della classifica infrasettimanale britannica. Il successo del singolo si riflette anche su YouTube, dove il videoclip ufficiale continua a mantenere la numero 1 globale, superando i 400 milioni di visualizzazioni. Il nuovo traguardo arriva dopo i tour da record di Shakira negli Stati Uniti e in Sud America. L'artista si prepara ora a tornare in Europa per la residency con dodici concerti a Madrid, prevista tra settembre e ottobre presso lo Shakira Stadium. Con Dai Dai, Shakira conferma ancora una volta la propria capacità di attraversare lingue, culture e mercati, mantenendo una presenza senza precedenti ai vertici delle classifiche mondiali. (ANSA).