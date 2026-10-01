(ANSA) - BOLOGNA, 01 OTT - La scorsa notte alcune attiviste di Extinction Rebellion Bologna hanno coperto di manifesti la sede nazionale di Conad Italia a Bologna. I manifesti invitano al boicottaggio della catena di supermercati, spiegano, per il "muro" posto dalla società a "qualsiasi tentativo di mediazione sul prosieguo dei lavori al Bosco Ospizio di Reggio Emilia, un'area verde spontanea di circa 45.000 metri quadrati cresciuta al posto di un ex ospizio e casa di riposo per anziani dismesso e demolito circa vent'anni fa". Nell'area sono in corso lavori proprio per costruire un punto vendita. Ieri a Reggio ci sono stati momenti di tensione, con lo sgombero forzato dei manifestanti nello spazio occupato di Bosco Ospizio. "Alcune nostre compagne di XR Reggio Emilia sono entrate nell'area per resistere pacificamente e cercare di dialogare con la direzione dei lavori, ma sono state fermate e portate in questura, secondo uno schema visto più volte anche qui a Bologna - spiegano le attiviste - Lo slogan di Conad recita 'Persone oltre le cose', ma vediamo chiaramente come sia semplicemente una logica di profitto a guidare l'operato di Conad, a differenza di quanto dichiarato a parole". "Ancora una volta - sottolinea Extinction Rebellion - come accaduto più volte anche a Bologna, un ingente dispiegamento di forze dell'ordine viene messo a servizio della distruzione di un bosco urbano, con la connivenza dell'amministrazione comunale, per scavalcare la volontà espressa della cittadinanza. Tutto questo avviene dopo l'estate più torrida di sempre, mentre la ricerca scientifica mostra come siano proprio le aree verdi a garantire uno dei maggiori presidi di adattamento al collasso climatico per le nostre città". (ANSA).