(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Im dem moderato David Crowley si è aggiudicato la nomination democratica per la carica di governatore del Wisconsin sconfiggendo in una sfida serrata fino all'ultimo la socialista democratica Francesca Hong, che cercava di sfruttare lo slancio delle recenti vittorie progressiste in Michigan, New York e Colorado. Lo scrivono i media americani. Secondo The Hill, dall'altra parte dello schieramento politico, il deputato repubblicano Tom Tiffany ha vinto agevolmente le primarie del Partito Repubblicano. La corsa a governatore è incerta in uno stato che il presidente Trump ha vinto nel 2016 e nel 2024, il che aveva intensificato il dibattito sulla possibilità che un progressista come Hong potesse vincere a livello statale, mentre i repubblicani cercano di dipingere i democratici come troppo estremisti. Hong era in vantaggio su Crowley di oltre dieci punti percentuali nei sondaggi prima della corsa elettorale. (ANSA).