(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Una settimana di grande caldo e stabilità atmosferica, con la massa d'aria calda di matrice nordafricana che punta dritta verso l'Italia, interessando soprattutto il Centro-Sud e la Sardegna, pur non risparmiando il Settentrione.E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Le temperature massime - afferma - saranno comprese tra i 39°C e i 41°C su tantissime zone del Centro-Sud e sull'intera Sardegna". Colonnina di mercurio a 30°C in Sardegn anche alla quota di riferimento di 1500 metri. "Un simile surriscaldamento - commenta Brescia spingerà l'altezza dello zero termico su livelli straordinari, pronti a superare i 5000 metri". A Firenze il termometro segnerà 39°C, a Roma 38°C. Il Nord Italia farà registrare condizioni calde e afose, con la Pianura Padana che sfiorerà i 37-38°C nelle ore pomeridiane, mostrando tuttavia una calura leggermente più attenuata rispetto alle regioni meridionali. Le simulazioni meteorologiche a medio termine non mostrano segnali di una interruzione della canicola nel corso della settimana. L'unica eccezione degna di nota si registrerà tra venerdì e sabato, quando un temporaneo e leggero cedimento del bordo settentrionale dell'alta pressione favorirà una lieve flessione termica al Nord, associata a qualche locale episodio temporalesco. Nel resto della Penisola, il sole e la staticità atmosferica rimarranno i protagonisti assoluti. Nel dettaglio: - Lunedì 13. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: soleggiato ovunque. Al Sud: sole e caldo in ulteriore aumento. - Martedì 14. Al Nord: sole e caldo; qualche rovescio su Alpi orientali. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: soleggiato ovunque. - Mercoledì 15. Al Nord: caldo e sole. Al Centro: soleggiato con caldo anomalo. Al Sud: sole e caldo eccezionale, punte di 41°C, specie in Sardegna. - Tendenza: più instabilità al Nord nel fine settimana, caldo anomalo al Centro-Sud. (ANSA).