(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Residuo maltempo per la giornata odierna, un primo miglioramento domani e da mercoledì bel tempo e un rialzo delle temperature fino a 22-23 gradi di massima in tutto il Paese. Queste le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. La settimana che si è aperta oggi, sottolinea, vedrà da mercoledì "il ritorno dell'alta pressione da ovest, che porterà tempo in prevalenza stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia. Prima che l'anticiclone prenda il pieno controllo, l'avvio della settimana risentirà però di un ultimo passaggio più fresco sulle regioni meridionali". In particolare oggi e domani, secondo il meteorologo, soffieranno venti più freschi da nord: in giornata ci saranno veloci temporali mattutini al Nordest, successivamente sulle regioni adriatiche centrali, localmente in Umbria e sul basso Lazio e infine su gran parte del Sud. "Già da martedì - continua Brescia - la situazione migliorerà ovunque, anche se la ventilazione da nord rimarrà piuttosto sostenuta al Sud. Da metà settimana l'alta pressione si espanderà verso l'intera Penisola, garantendo giornate ampiamente soleggiate. Questo - conclude - favorirà un rialzo delle temperature massime, che torneranno a superare agevolmente i 22-23°C nelle ore centrali del giorno, mentre la notte e al primo mattino le temperature rimarranno fresche con una marcata escursione termica". Nel dettaglio: Lunedì 12. Al Nord: temporali mattutini al Nordest, sole altrove. Al Centro: temporali o rovesci su Adriatiche e basso Lazio. Al Sud e sulle Isole: tempo molto instabile con rovesci diffusi. Martedì 13. Al Nord: tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Al Centro: sole prevalente; venti tesi dai quadranti settentrionali lungo il versante Adriatico. Al Sud e sulle Isole: ultime piogge sui settori tirrenici della Sicilia. Sole altrove; ventilazione sostenuta e mari da mossi a molto mossi. Mercoledì 14. Al Nord: sereno. Al Centro: soleggiato. Al Sud: poco nuvoloso ma ventoso da nord. Tendenza: condizioni anticicloniche con bel tempo prevalente. (ANSA).