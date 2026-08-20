(ANSA) - BARI, 20 AGO - È iniziato nel porto di Bari lo sbarco delle sette salme dalla nave Life Support di Emergency, recuperate nella zona Sar libica. A quanto si apprende, si occuperà delle sepolture il Comune di Bari. Le salme saranno trasportate all'istituto di Medicina Legale, dove verranno avviate le operazioni sanitarie e il riconoscimento. Le sette persone hanno perso la vita durante la traversata nel Mediterraneo. Si trovavano nella stiva della nave su cui viaggiavano, dove sarebbero stati avvelenati dal monossido di carbonio. Altre due persone che erano nella stiva sono state tratte in salvo in condizioni critiche ed evacuate in zona Sar Maltese. Stanno bene gli altri 48 profughi soccorsi e assistiti dalla protezione civile con il supporto dei mediatori culturali. Sono iniziate le operazioni di registrazione dei 29 minori, affidati al Comune di Bari. (ANSA).