(ANSA) - ROMA, 10 SET - Si svolgerà il 17-18 settembre allo Step FuturAbility District di Milano la seconda edizione di Sette idee, il Festival dell'Italia che innova, organizzato da L'Espresso diretto da Emilio Carelli. Novantotto startup selezionate da un comitato scientifico tra le 374 candidate si sfideranno in 7 pitch competition: 3 minuti per presentare il proprio progetto, altri 2 per rispondere alle domande di una giuria composta dai vertici delle maggiori aziende italiane. Le 14 imprese innovative con il punteggio più alto accederanno alla finale a dicembre a Roma. 'Le startup - si legge in una nota de L'Espresso - si confrontano su 7 ambiti: educazione, formazione e welfare; turismo, enogastronomia e ospitalità; medicina e salute; mobilità, energia e infrastrutture; intelligenza artificiale, industria e spazio; finanza e assicurazioni; editoria indipendente. Circa 50 relatori istituzionali intervengono nell'arena per 11 ore al giorno, dalle 10 alle 21, in un'alternanza tra pitch e confronti politici, a un anno dalle elezioni'. Il programma politico-istituzionale prevede la partecipazione dei ministri Adolfo Urso, Tommaso Foti, Paolo Zangrillo e Maria Elisabetta Alberti Casellati, dei viceministri Francesco Paolo Sisto ed Edoardo Rixi, dei sottosegretari Paola Frassinetti, Isabella Rauti, Alberto Barachini e Luigi Sbarra, della vicepresidente della Camera Anna Ascani. I territori sono rappresentati dai governatori Alessandra Todde, Eugenio Giani e Roberto Occhiuto; per Milano, il sindaco Giuseppe Sala, la vicesindaca Anna Scavuzzo e l'assessora Alessia Cappello. Da Bruxelles gli eurodeputati Brando Benifei, Pasquale Tridico, Pierfrancesco Maran e Nicola Zingaretti. In agenda anche il confronto tra i leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e Noi Moderati Maurizio Lupi, gli interventi di Benedetto Della Vedova, Fabrizio Benzoni, Carlo Calenda, Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, Barbara Floridia, Stefano Candiani. Nell'arena anche nuovi volti della politica: Bernard Dika, Simone Leoni, Paolo Romano e Matteo Hallissey. Presenti, infine, gli ex presidenti del Consiglio Massimo D'Alema e Matteo Renzi, che chiuderà il Festival. La manifestazione, conclude la nota, è a ingresso libero, con registrazione su Eventbrite, e trasmessa anche in diretta sui canali social e sul sito de L'Espresso. (ANSA).