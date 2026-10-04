(ANSA) - TRIESTE, 04 OTT - Sette anni fa, il 4 Ottobre 2019, nella Questura di Trieste furono uccisi Matteo Demenego e Pierluigi Rotta da Alejandro Augusto Stephan Meran nel corso di una sparatoria nell'edificio. Ieri è stata commemorata la tragedia con la deposizione di una corona di fiori nel famedio della Questura e a seguire una messa nella adiacente chiesetta. In mattinata si è poi svolto il tradizionale campionato di calcio con quattro squadre, vinto dal team della Polizia. A fare fuoco sette anni fa uccidendo i "figli delle stelle" come erano soprannominati i due agenti, fu Meran, cittadino colombiano, con disturbi psichici, che era stato portato in Questura per il furto di un motorino. L'uomo al relativo processo, è stato ritenuto non imputabile. Nei suoi confronti è stata applicata la misura di sicurezza detentiva del ricovero in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per la durata minima di 30 anni. Nell'ambito delle commemorazioni, il pomeriggio di mercoledì 7 Ottobre si svolgerà un convegno nell'atrio della Camera di Commercio Venezia Giulia al quale è prevista la presenza, tra gli altri, del prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi, e della Questora, Lilia Fredella. Sarà proiettato un video ed è previsto un dibattito con esponenti della Polizia di ieri e di oggi. (ANSA).