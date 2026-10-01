(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Torino, tenente colonnello Diego Berlingieri, rivolge un appello a eventuali altre vittime della presunta setta scoperta nella bassa Val di Susa, che sarebbe stata guidata dal 'Maestro' Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, arrestato nell'operazione 'Asmodeo'. "L'invito che rivolgiamo - spiega l'ufficiale - alle persone che eventualmente si riconoscono come vittime di questi abusi è di rivolgersi ai comandi dell'Arma territorialmente competenti, alle stazioni carabinieri, per denunciare i fatti". Per difendersi da queste sette che approfittano delle malattie o momento di debolezza il consiglio è "di non affidarsi a persone che vantano delle competenze che in realtà non hanno, ma rivolgersi, allorquando si hanno dei problemi, esclusivamente a professionisti riconosciuti", aggiunge Berlingieri. (ANSA).