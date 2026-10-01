(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Il 59enne arrestato dai carabinieri nel Torinese nell'ambito dell'operazione 'Asmodeo' e considerato al vertice di una setta pseudo-spirituale avrebbe abusato sessualmente - secondo le indagini coordinate dalla procura di Torino - anche di vittime minorenni sottoponendole a reiterati atti di violenza sessuale facendole passare come presunte "terapie purificatrici". L'uomo, con il ruolo di 'Maestro', avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o 'rituali' in grado di alleviare le sofferenze o, addirittura, guarirle. (ANSA).