(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Un container colmo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) partito da Padova e destinato al porto di Rotterdam per essere poi spedito via nave in Africa: è quanto hanno scoperto e sequestrato i carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Novara al Centro interportuale merci della città piemontese. I materiali trovati - schermi piatti e televisori, parti di condizionatori, ed elettrodomestici - per le condizioni in cui versavano sono stati catalogati come rifiuti, quindi esportabili all'estero soltanto previa autorizzazione degli uffici doganali, subordinata alla certificazione del rispetto delle normative sull'inquinamento. All'interno del container sono stati scoperti anche due furgoni usati con targa italiana immatricolati al Pubblico registro automobilistico, per i quali è stata riscontrata l'illiceità della spedizione in Africa. Sono stati trovati anche masserizie, pneumatici, pezzi di ricambio per veicoli e casse di alcolici, merce soggetta ad accisa e dazi. Il sequestro è scattato una volta verificato che i materiali non corrispondevano a quanto dichiarato nella 'lettera di vettura'. Il mittente della spedizione e il proprietario dei due furgoni sono stati denunciati alla procura di Novara per esportazione illecita di rifiuti. (ANSA).