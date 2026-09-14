(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - L'ha sequestrata per diverse ore in una cantina e l'ha costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche ed atti sessuali ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. E' accaduto nella notte tra il 2 ed il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La ragazza, poco più che maggiorenne, aveva conosciuto il giovane di 26 anni, tramite un social network. Poi, lui l'ha attirata con l'inganno nella sua cantina buia ed isolata e ha messo in atto le violenze. Dopo oltre un mese di indagini, ora è arrivata la svolta, con l'arresto del 26enne. Le accuse sono di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Tutto è partito dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha permesso agli inquirenti di ricostruire l'accaduto. I carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate hanno così dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata. Il Gip, nel disporre la misura cautelare ha evidenziato "l'estrema gravità della condotta dell'indagato, la particolare pericolosità sociale dello stesso ed il concreto rischio di reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede". (ANSA).