(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Con "il picco di investimenti Pnrr che raggiungono i 9,3 miliardi, tre in più dell'anno precedente", il Sud, nel 2026 - stima Svimez - "dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del Centro-Nord, +0,8%". E' del + 0,7% la crescita attesa nel resto del Paese, sostenuta anche in questo caso da una accelerazione degli investimenti del Pnrr con "un incremento di circa due miliardi". +0,7% anche la crescita attesa per il Pil dell'Italia. Per il 2027, esaurito il Pnrr - avverte Svimez - nel Sud la crescita "dovrebbe dimezzarsi (+0,4%) e risultare, diversamente dal quinquennio precedente, sia pur di poco, inferiore a quello del Centro-Nord (+0,5%)"; +0,5%, due decimi in meno dell'anno precedente, anche la stima per il Paese. (ANSA).