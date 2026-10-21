(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Una folla commossa nella chiesa di Santa Maria a Venaria Reale (Torino) per l'ultimo saluto ad Anna Mellano. L'intera città si è stretta al dolore dei familiari della giovane promessa del basket nazionale, stroncata ad appena 17 anni dalla leucemia. Vicino ai genitori della ragazza, le compagne di squadra del Basket Venaria con lo striscione 'Ciao Anna. Sempre nei nostri cuori', le giocatrici della Juventus Femminile, amici, compagni di scuola e i rappresentanti dell'amministrazione e delle società sportive della città. Le parole di chi l'ha ricordata durante i funerali hanno messo in risalto il grande spirito combattivo ed altruista che ha sempre caratterizzato la ragazza, anche nei momenti segnati dai problemi di salute. I familiari hanno manifestato la volontà di sostenere una raccolta fondi destinata ad aiutare, nei Paesi in difficoltà come il Mozambico, il progetto Medici per l'Africa, con l'obiettivo di offrire a giovani studenti la possibilità di formarsi e diventare medici. Proprio come sperava di fare Anna che, oltre al basket, con il quale aveva avuto occasione di indossare anche la maglia azzurra nelle nazionali giovanili, studiava sognando di diventare medico. (ANSA).