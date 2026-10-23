I carabinieri della Compagnia di Bojano hanno arrestato i due coniugi di Casalciprano, in provincia di Campobasso, condannati per aver tenuto segregata in casa la sorella dell'uomo. I militari hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura locale, a seguito della condanna diventata definitiva a 5 anni di reclusione per i reati di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto accertato nel corso del procedimento giudiziario, la vittima è stata privata della propria libertà dal fratello e dalla moglie di quest'ultimo per circa vent'anni, costretta a vivere in condizioni di segregazione e sottoposta a reiterate vessazioni fisiche e psicologiche, oltre che ad abusi nella gestione della pensione di cui era titolare. (ANSA).