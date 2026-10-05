(ANSA) - PARIGI, 05 OTT - ''I giovani bisogna amarli, non picchiarli": è l'esortazione di Ségolène Royal, condannando la ''repressione della polizia'' nell'ambito delle manifestazioni studentesche in Francia. Parlando ai microfoni di France Inter, l'ex candidata socialista alle elezioni presidenziali del 2007 e ora candidata alle primarie della gauche in vista della corsa all'Eliseo del 2027, denuncia il "fallimento" delle due presidenze di Emmanuel Macron che - attacca Royal - ''non ha imparato nulla dai gilet gialli". ''Amo la gioventù del nostro Paese, bisogna amarla, non picchiarla", avverte Royal chiedendosi retoricamente: ''Non credete che sia una barbarie ciò che vediamo nelle strade di Parigi?". Quindi una citazione da lei attribuita ad Hannah Arendt: ''Quando scompare l'empatia, la barbarie non è mai distante''. E ancora, si chiede Royal, ''la Francia non è un regime autoritario quando mette in manette ragazzini di 14 anni?" ''E' difficile scendere in strada, bisogna mettersi in ferie e assumersi dei rischi di fronte alle repressioni di polizia'', ha denunciato. (ANSA).