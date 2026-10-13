(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Dal primo pomeriggio di ieri l'Unione degli Universitari è nelle tende in Piazza Montecitorio e nei principali atenei del Paese per lanciare la mobilitazione nazionale dal titolo "Cara Italia, quanto ci costi?". Una protesta per denunciare, dicono i ragazzi, "il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del Diritto allo Studio in un affare per i privati". "Siamo tornati in tenda perché dopo aver piantato tre anni fa le tende in tutta Italia, sulla casa abbiamo visto solo peggioramenti - spiega Sabrina Brizzola, coordinatrice dell'Unione degli Universitari - la casa è diritto allo studio. Lottiamo per scegliere chi essere e in quale società vivere. Guardiamo alle esperienze di Francia e Spagna per dire che un altro modello di società e di università è possibile". (ANSA).