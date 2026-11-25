(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Giorgia Linardi, portavoce italiana della ong di soccorso marittimo Sea Watch, è stata sorvegliata per almeno due mesi tramite un software spia non identificato. È quanto emerso - fa sapere la stessa Sea Watch - da due perizie forensi commissionate dalla ong al Citizen Lab dell'Università di Toronto e alla società Forenser. Oggi Sea-Watch presenterà denuncia penale contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Roma. Secondo le risultanze dei controlli svolti sul device, l'I-phone di LInardi è stato infettato da uno spyware sconosciuto almeno sette volte tra il 27 maggio e il 3 agosto 2021. I report indicano inoltre che gli attacchi hanno probabilmente consentito l'accesso completo al dispositivo, inclusi file e messaggi, l'attivazione dei microfoni, la geolocalizzazione e altro ancora. L'analisi non esclude che questo o altri spyware siano stati utilizzati contro il dispositivo anche in altre date. Al momento, indica Sea Watch, lo spyware non può essere attribuito a un singolo hacker o operatore. Tuttavia, gli attacchi a 'zero-click' (senza che sia necessaria alcuna azione da parte della persona presa di mira), come in questo caso, "sono tipicamente utilizzati da soggetti esperti come le agenzie statali". "Non sappiamo - ha commentato Linardi - che tipo di spyware sia stato utilizzato, ma sappiamo che ha consentito l'accesso completo alla mia vita privata e professionale. Queste tecnologie, che implicano contratti multimilionari, sono accessibili quasi esclusivamente ai governi. Usarle contro la società civile significa classificarci come una minaccia alla sicurezza nazionale. Il Mediterraneo è diventato un banco di prova per le tecnologie di sorveglianza, impiegate prima contro le persone in movimento, poi contro la società civile. Il passo successivo è la società nel suo complesso. Questo fa parte di una più ampia repressione delle libertà civili e dei diritti fondamentali, e rappresenta una minaccia per la democrazia". (ANSA).