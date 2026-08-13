(ANSA) - BOLOGNA, 13 AGO - Il cittadino francese di 23enne rintracciato e denunciato dalla Digos di Bologna, perché ritenuto, insieme ad altri, autore delle scritte, dal contenuto antisemita, minaccioso e rivolte anche contro la premier Giorgia Meloni, ha ricevuto dalla Questura un Divieto di accesso alle aree urbane, anche noto come 'Daspo Urbano'. Le scritte vennero tracciate sui i muri in centro a Bologna nella notte tra il 4 e il 5 agosto. Il 23enne era in vacanza Italia e nei suoi confronti la Digos ha eseguito anche un decreto di perquisizione personale e domiciliare. E' stato riconosciuto anche perché indossava, al momento dei fatti, la maglia di una squadra di calcio, come mostravano le immagini dei sistemi di videosorveglianza analizzati dagli investigatori. Sulle pareti di alcuni edifici situati in Vicolo Bianchetti, Piazza Aldrovandi e Strada Maggiore, erano comparsi simboli e tag dal contenuto antisemita e contro la polizia, un disegno ritraeva il volto stilizzato della presidente del Consiglio con una pistola alla tempia. Sono scattate le indagini dopo la segnalazione di un residente che aveva visto un gruppo di persone che stavano imbrattando i muri. La polizia ha rintracciato e identificato sette giovani di origine francese, tutti coetanei di 23 anni, che si trovavano in un appartamento in viale Carducci. Tre del gruppo sono stati identificati e ritenuti i responsabili delle scritte in Vicolo Bianchetti. Di questi, due giovani erano già rientrati in Francia, il terzo è stato individuato. Nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria ha disposto una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati sequestrati oggetti e anche la maglietta della squadra di calcio. Il 23enne è stato denunciato per diversi reati fra cui imbrattamento di cose altrui, minaccia, violenza o minaccia a corpo politico politico, amministrativo o giudiziario, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. Ora dopo la denuncia è arrivato anche il Daspo urbano. (ANSA).