(ANSA) - AOSTA, 18 NOV - E' "inaccettabile che sulla facciata dell'edificio si riportino le scritte risalenti al Ventennio fascista ed in particolare l'acronimo 'O.N.B.' (Opera Nazionale Balilla), con la scomparsa della successiva dicitura democratica 'École élémentaire'". Così il comitato Valle d'Aosta dell'Anpi, intervenendo sul recupero e la riapertura della scuola della frazione Tilly a Challand-Saint-Anselme, un edificio chiuso da anni che torna a vivere grazie ai fondi del Pnrr. Protesta anche la Jeunesse valdotaine, organizzazione giovanile del partito autonomista Union valdotaine, che guida la maggioranza in Regione. Su una finestra della scuola hanno incollato un manifesto che ritrae Joseph-Marie Trèves, fondatore del movimento regionalista La jeune Vallée d'Aoste e nome legato alla Resistenza, con la scritta in francese 'Oublier la nuit brune. Une injustice qui crie vengeance!' (Dimenticare la notte buia. Un'ingiustizia che grida vendetta!). "L'Opera Nazionale Balilla - attacca l'Anpi - organizzazione giovanile paramilitare del regime, fu uno degli strumenti principali attraverso cui la dittatura fascista irregimentò l'infanzia e la gioventù, negando il pensiero critico, italianizzando e impedendo di utilizzare il francese nella nostra Regione, educando all'obbedienza cieca e alla guerra. Vedere quell'acronimo campeggiare nuovamente sopra l'ingresso di una struttura destinata oggi all'infanzia (un servizio per bimbi da 0 a 3 anni) non è accettabile ed ecco perché era stata sostituita!". L'Anpi "rivolge un appello all'Amministrazione comunale, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e agli organi di tutela affinché si proceda al ripristino della facciata con la sola scritta École élémentaire che testimonia la rinascita di un libero spazio educativo coerente con i valori antifascisti della Costituzione". (ANSA).