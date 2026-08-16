(ANSA) - FOSDINOVO (MASSA CARRARA), 16 AGO - La scossa di terremoto di magnitudo 3.7 avvertita tra Liguria e Toscana è stata registrata dagli strumenti di Ingv alle 5:49, con epicentro a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, nella Lunigiana, non ha provocato danni secondo quanto riferito dalle istituzioni locali. La Regione Toscana informa che "dalle verifiche effettuate con il sistema regionale di Protezione Civile non sono emerse segnalazioni di danni e criticità". L'epicentro è stato localizzato a 2 km a nord est di Fosdinovo e a una profondità di 10 km. Prima e dopo la scossa di magnitudo 3.7, avvertita anche in Liguria, ce ne sono state altre rilevate da Ingv, sempre nella zona di Fosdinovo, ma sotto magnitudo 2.0. "Dai riscontri della nostra Protezione civile non sono emerse segnalazioni di danni e criticità", ha confermato il presidente della Toscana Eugenio Giani. "Sono diversi gli episodi avvertiti nitidamente dalla popolazione nel corso di questa estate, un'attività rilevata e ben presente, fortunatamente senza particolari effetti al momento, ma che monitoriamo con attenzione, grazie al consueto impegno del nostro sistema regionale". "Massima attenzione ma nessuna criticità rilevata anche a seguito di quest'ultimo episodio - ha detto il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika -, in una zona ad attività sismica storicamente rilevata e presente. Continuiamo a monitorare anche in raccordo con la Liguria, poiché l'ultima scossa ha riguardato un territorio di confine. Grazie per il riscontro sempre tempestivo della nostra Protezione civile che ci ha rassicurato. Continueremo a monitorare con la massima attenzione". (ANSA).