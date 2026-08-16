(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 16 AGO - I ricercatori messicani hanno scoperto sei specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come "funghi zombi", in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato César Ballesteros nelle foreste tropicali del Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. "Quando entra nel corpo della formica, inizia a produrre una sostanza costituita da metaboliti specializzati che interagiscono con il suo sistema nervoso e ne modificano il comportamento", ha spiegato il ricercatore. Una delle nuove specie scoperte è stata denominata "Ophiocordyceps deltoroi" in omaggio al noto cineasta messicano Guillermo del Toro. Ballesteros ha motivato la decisione dichiarando: "Per tutto il lavoro che ha fatto nel cinema con il tema del terrore e della fantasia, cosa c'è di meglio che dedicargli una specie di fungo che la scienza definisce zombi?". Oltre alla rilevanza ecologica, questi organismi aprono nuove frontiere mediche. Le sostanze da essi prodotte potrebbero infatti essere studiate per sviluppare farmaci utili a contrastare patologie complesse come il cancro, la tubercolosi e la sclerosi multipla. (ANSA).