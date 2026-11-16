(ANSA) - VERBANIA, 16 NOV - Lavoravano come care giver assistendo anziani e persone non autosufficienti ma, pur avendo contratti regolari con contributi versati dai datori, non presentavano la dichiarazione dei redditi, evadendo di conseguenza l'Irpef. La guardia di finanza del Verbano-Cusio-Ossola ha scoperto 44 persone, collaboratrici e collaboratori familiari di nazionalità straniera, invisibili al fisco, e individuato 3,2 milioni di euro di redditi non dichiarati e 700 mila euro di imposte evase. Le verifiche riguardano il periodo tra il 2022 e il 2026. A tutti, le fiamme gialle contestano la violazione amministrativa di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi. Alcuni soggetti, secondo quanto scoperto dalla finanza, oltre ad evadere le imposte avrebbero anche goduto di misure di sostegno senza averne diritto. In particolare, tre persone avrebbero percepito indebitamente il reddito di emergenza per poco meno di cinquemila euro complessivi; altri due, che sono stati denunciati, avrebbero ricevuto il reddito di cittadinanza per un importo di poco inferiore ai novemila euro. (ANSA).