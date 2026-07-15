(ANSA) - ANCONA, 15 LUG - Un maxi-sequestro di oltre 111 chilogrammi di cocaina in panetti, oltre che di 19mila euro in contanti, e l'arresto di tre persone: è il bilancio di un'operazione anti-droga messa a segno dai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ancona. Seguendo un'auto sospetta da Ancona fino all'hinterland di Parma, i finanzieri hanno poi osservato uno scambio di borsoni tra la vettura e un tir che le si era affiancato: la droga, rivelatasi poi cocaina, suddivisa in 100 panetti, è stata ritrovata in un doppiofondo ricavato nella cabina del Tir. Secondo una stima della Guardia di Finanza, una volta tagliata e immessa sul mercato, la cocaina avrebbe generato profitti per circa 20 milioni di euro. Su disposizione della Procura di Parma, tre soggetti - i due occupanti dell'auto e il conducente dell'autoarticolato, di origine albanese e romena - sono stati arrestati e trasferiti nella Casa Circondariale di Parma. (ANSA).