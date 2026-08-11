(ANSA) - UDINE, 11 AGO - Una carrozzeria e officina meccanica abusiva, specializzata nella riparazione di auto sportive e di lusso, è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Udine nella periferia sud della città. L'intervento è scattato dopo numerose segnalazioni al 112 per il continuo via vai di auto di grossa cilindrata da un capannone. I militari, con il supporto del Noe e di personale dell'Arpa Fvg, hanno sorpreso i due titolari di fatto, entrambi udinesi, mentre lavoravano su alcune vetture. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato l'assenza delle autorizzazioni ambientali e delle previste procedure per la gestione dei rifiuti, tra cui vernici, solventi, oli e altri materiali pericolosi. Sequestrato penalmente l'intero capannone, oltre a macchinari e veicoli in riparazione, per un valore stimato di circa un milione di euro. Rinvenuti anche cumuli di paraurti e contenitori esausti di vernici. I due sono stati denunciati. Controllata anche una concessionaria riconducibile a uno dei due: sequestrati amministrativamente 28 auto e un ciclomotore senza assicurazione. (ANSA).