(ANSA) - TRIESTE, 25 AGO - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17:15 sull'autostrada A4, in direzione Trieste, subito dopo il casello di Cessalto. L'uomo era alla guida di un furgone che, per causa non ancora accertate, è finito addosso a un camion. Nella collisione la vittima è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata dopo vari sforzi delle squadre dei Vigili del fuoco intervenute sul posto dai Distaccamenti di Motta di Livenza e San Donà di Piave, con il supporto dell'autogrù proveniente dalla sede centrale di Treviso. Per lui, però, il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale. L'autostrada A4 è attualmente chiusa al traffico in direzione Trieste. (ANSA).