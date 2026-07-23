(ANSA) - TRISCINA, 23 LUG - Un diciassettenne morto e altri tre giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nella frazione di Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, P. F., 17 anni, è morto sul colpo. La passeggera che era con lui, una sedicenne, è stata trasportata in codice rosso al trauma center di Villa Sofia a Palermo. Il conducente della moto, un 19enne, è stato condotto all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. ll passeggero che era con lui è ricoverato all'ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti carabinieri e tre ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori. (ANSA).