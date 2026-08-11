(ANSA) - SAN GREGORIO D'IPPONA, 11 AGO - Ore di apprensione per un tredicenne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a San Gregorio d'Ippona, tra le frazioni Mezzocasale e Zammarò, nel vibonese. Il giovane, che si trovava in sella a una bicicletta elettrica, è rimasto coinvolto nello scontro con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il tredicenne, in codice rosso, all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Dopo i primi accertamenti è stato trasferito nell'ospedale di Catanzaro, dove attualmente si trova sedato e sotto osservazione. I carabinieri e gli agenti della polizia locale stanno cercando di ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente. (ANSA).