(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Sale a sei il bilancio dei morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del Lago di Ventina. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si tratta dei due conducenti del pullman e due passeggeri mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Ventisei i feriti, di cui tre gravi, trasportati in vari ospedali. Tra questi una donna di 62 anni è stata portata dall'Ares 118 al policlinico Gemelli con l'elisoccorso per un trauma cranico. Intanto alla biglietteria delle Cascate delle Marmore è stato istituito un punto di raccolta per le persone illese. (ANSA).