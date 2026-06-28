(ANSA) - BRESCIA, 28 GIU - Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13, in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne, morto sul colpo. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni, trasportato in ospedale. (ANSA).