(ANSA) - BOLOGNA, 14 LUG - Non ce l'ha fatta un motociclista bolognese di 24 anni rimasto seriamente ferito in uno scontro tra la sua Yamaha e un camioncino, avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 64 Porrettana, all'altezza della località Carbona di Vergato. Andrea Baroni, nato a Bologna e residente a Sala Bolognese, è morto nel pomeriggio all'ospedale Maggiore, dove era stato ricoverato in rianimazione, in condizioni disperate. Il 24enne era stato sbalzato a terra dopo l'impatto, avvenuto per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vergato, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica. La madre del 24enne ha voluto ricordare il figlio in un post su Facebook, con una foto che li ritrae insieme e la frase: "Questo è il mio angelo volato in cielo a 24 anni". (ANSA).